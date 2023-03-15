DM: в Челтнеме напали на сотрудницу спецслужб США

В результате женщине потребовалась операция, передает газета

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудница одной из американских спецслужб пострадала в результате нападения с применением холодного оружия в городе Челтнем на западе Англии. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на источники газета Daily Mail.

По ее информации, женщина, имя которой не разглашается, была прикомандирована к секретной станции прослушивания в Центре правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) Великобритании, штаб-квартира которого находится в Челтнеме. Нападение произошло вечером 9 марта на парковке спортивного комплекса примерно в 5 км от центрального офиса GCHQ.

Неизвестный злоумышленник атаковал женщину в машине, однако она успела выбраться из автомобиля и позвала на помощь работников спортцентра. Отмечается, что ей потребовалась операция, но сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Изначально 29-летний мужчина задержали по подозрению в попытке убийства, однако позже ему стали инкриминировать совершение теракта, подготовку и подстрекательство к нему.

Конкретный род деятельности женщины пока не известен, однако, как подчеркнула газета, GCHQ тесно работает с Агентством национальной безопасности США. Согласно Daily Mail, британская полиция несколько дней назад провела обыск в доме предполагаемого злоумышленника. Собеседники издания в Челтнеме выразили мнение, что нападавший мог знать женщину, поскольку они спорили друг с другом в машине. По их словам, "мужчину азиатского происхождения" полиция задержала на месте.