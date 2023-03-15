На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении замглавы городского округа

Его подозревают в незаконной предпринимательской деятельности

ТАСС, 15 марта. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главы Вилючинского городского округа на Камчатке по подозрению в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он, в частности, помог получить контракт на благоустройство стоимостью более 78 млн рублей фирме, где учредителем был его сын, сообщила в среду пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) по Камчатскому краю.

"По поручению руководителя следственного управления СК РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Вилючинского городского округа. Должностное лицо подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). <...> В ходе расследования уголовного дела в здании администрации, муниципальном учреждении и нескольких фирмах следователями СК РФ проведены обыски, изъята представляющая интерес для следствия документация. Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников краевых управлений ФСБ России и МВД России", - говорится в сообщении.

По данным следствия, замглавы Вилючинского городского округа, являясь также начальником управления архитектуры и городского хозяйства муниципального образования, с марта по октябрь 2022 года организовал преступную схему по обеспечению участия аффилированной с ним организации в торгах при заключении многомиллионного муниципального контракта. Используя служебное положение, он обеспечил заключение контракта на благоустройство территории городского округа с фирмой, одним из учредителей которой являлся его сын. Также подозреваемый через доверенных лиц участвовал в ее управлении, давая указания, участвуя в проверочных мероприятиях, а также оказывая протекцию. Уточняется, что сумма контракта превысила 78 млн рублей.