В Москве в 2022 году ущерб от экономических преступлений составил 88,3 млрд рублей

К уголовной ответственности привлекли более 700 человек

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Материальный ущерб от экономических преступлений в Москве в прошлом году составил 88,3 млрд рублей, более 700 человек привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления. Это следует из материалов деятельности столичного главка полиции, с которыми ознакомился ТАСС.

"Размер причиненного материального ущерба по делам экономической направленности составил 88,3 млрд рублей", - говорится в материалах.

По данным ГУ МВД, всего за 12 месяцев 2022 года сотрудники подразделений экономической полиции выявили 9 308 преступлений, из них 3 917 - в крупном и особо крупном размерах. К уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечен 701 человек. "При этом наложен арест на имущество, добровольно погашено, либо изъято имущества, денег и ценностей на сумму 119,7 млрд рублей", - отмечается в данных главка столичной полиции.

Всего в России за 12 месяцев прошлого года выявлено 111,4 тыс. экономических преступлений, что на 5,3% меньше, чем за январь-декабрь 2021 года. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 339,1 млрд рублей.