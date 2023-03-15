В Туве участник экстремистского движения АУЕ получил тюремный срок

Суд приговорил его к четырем годам колонии

ТАСС, 15 марта. Кызылский городской суд в Туве приговорил местного жителя к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за пропаганду экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), запрещенного в России. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Тыва.

"Кызылский городской суд Республики Тыва вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации"). <...> Суд назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в феврале 2022 года обвиняемый, отбывающий наказание в колонии-поселении, будучи участником АУЕ, активно пропагандировал это движение.