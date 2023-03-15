МВД России изъяло 150 кг сильнодействующих веществ для продажи наркоманам в псевдоаптеках

Задержали восемь человек, им предъявили обвинение

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД России изъяли более 150 кг сильнодействующих веществ стоимостью свыше 35 млн рублей, предназначенных для продажи наркоманам через псевдоаптеки в Москве и области по завышенным на 1 000% ценам. Как сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны восемь человек, им предъявлено обвинение.

"Следователями следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела в отношении восьми руководителей и участников организованных групп. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере", - сказала она.

По словам Волк, обнаружено и изъято более 150 кг сильнодействующих веществ.

"Это порядка 13 тыс. флаконов, 50 тыс. таблеток и капсул, стоимость которых по ценам черного рынка составляет свыше 35 млн рублей", - добавила она. Кроме того, изъяты документация, более 30 млн рублей, автомобили премиум-класса и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с марта 2022 года по февраль текущего года в Москве и Московской области. Организатор криминальной деятельности покупал препараты через юридические лица, которые имеют соответствующую лицензию. Товар должным образом не регистрировался, выводился в нелегальный оборот и хранился на специально оборудованном складе.

Волк отметила, что для незаконной оптовой и розничной торговли задержанные использовали нежилые помещения с вывесками аптечных пунктов. Но для обычных покупателей они были закрыты. Продажа велась только по предварительной договоренности с постоянными клиентами - наркозависимыми людьми. Они покупали препараты по завышенным на 1 000% ценам для немедицинского употребления. Соучастники сбывали продукцию без заводской упаковки.

Задержание участников организованных групп и обыски сотрудники следственного департамента МВД России проводили совместно с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков столичного ГУ МВД России при участии спецподразделения "Гром". Также к операции были привлечены представители общественного объединения правоохранительной направленности "Безопасная столица" и специалисты Росздравнадзора по Москве и Московской области. В настоящее время задержанным предъявлено обвинение (ч. 3. ст. 234 УК РФ), избрана мера пресечения. Фигурантам может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.