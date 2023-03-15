В Хакасии прекратили уголовное дело по факту ДТП с участием главы Аскизского района

По информации регионального управления СК, автотехническая экспертиза установила, что у Абрека Челтыгмашева не было возможности предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением

ТАСС, 15 марта. Следственный комитет прекратил уголовное дело по факту ДТП с участием главы с участием главы Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева, который за рулем своего автомобиля сбил человека. Об этом ТАСС сообщили в среду в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ", - сообщил собеседник агентства. По словам представителя ведомства, согласно заключению автотехнической судебной экспертизы, в условиях места происшествия водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением. Кроме того, потерпевший не включил аварийную сигнализацию на своем автомобиле, и у него не было предметов со световозвращающими элементами.

Ранее в СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщали, что в ночь на 19 января 2023 года житель Саяногорска вместе со своим приятелем двигался на машине по дороге Белый Яр - Бея - Аскиз. Автомобиль заглох и потерпевший попытался остановить двигавшуюся навстречу машину главы района. В темноте глава района, как считают следователи, не заметил мужчину и наехал на него.

Глава района заявлял ТАСС, что мужчина выскочил на дорогу неожиданно, при этом он был пьян. Челтыгмашев вызвал на место ДТП полицию и медиков. Пострадавшего доставили в больницу, где позднее он умер от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").