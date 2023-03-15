Новосибирского чиновника обвиняют в халатности, которая привела к демонтажу стелы героям

Гособвинение считает, что глава администрации Центрального округа города Сергей Канунников ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, что стало причиной повреждения памятника

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Халатность главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска Сергея Канунникова привела к демонтажу и последующим повреждениям стелы к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, считает обвинение. Он предстанет перед судом по одноименной статье УК РФ, сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

"Согласно обвинительному заключению, Сергей Канунников ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на выявленный недвижимый объект имущества - памятник (стелу), вследствие чего последний не был включен в реестр муниципальной казны, а также не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

12 сентября сотрудники следственного управления СК РФ по Новосибирской области по поручению председателя СК РФ возбудили уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны. Изначально дело было возбуждено по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России"). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить причастность сотрудников мэрии к демонтажу.

По версии обвинения, глава администрации знал, что памятник является бесхозяйным объектом и находится в неудовлетворительном состоянии, не числится в реестре муниципальной собственности города. Из-за халатного отношения мемориал получил многочисленные повреждения.

Как сообщали ТАСС ранее в пресс-службе мэрии Новосибирска, памятник располагался на территории участка на Красном проспекте в центре Новосибирска, который принадлежит компании ООО "Специализированный застройщик "Ситистрой". Компания обратилась к властям города по вопросу переноса стелы, чтобы построить на этом месте гостиницу. На заседании рабочей группы мэрии решено, что до 3 ноября памятник будет отреставрирован и установлен на территории Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн. Однако после возбужденного уголовного дела застройщик вернул демонтированную ранее стелу на прежнее место.