15 марта, 13:11

В Калужской области учеников 16 школ эвакуировали из-за письма с угрозами

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КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Ученики 16 школ и воспитанники детских садов Кировского района Калужской области были эвакуированы из-за письма с угрозами, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Полиция получила анонимное письмо с угрозами на электронную почту, в Кировском районе эвакуировали все 16 школ и детские сады. В учебных заведениях работают правоохранители", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, эвакуированы около 2 тыс. учеников. Занятия в этот день отменили, дети отправились по домам.

"Проверка закончена. Опасных объектов не обнаружено", - добавили в пресс-службе. 

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