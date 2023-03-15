В Калужской области учеников 16 школ эвакуировали из-за письма с угрозами

Сообщение оказалось ложным

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Ученики 16 школ и воспитанники детских садов Кировского района Калужской области были эвакуированы из-за письма с угрозами, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Полиция получила анонимное письмо с угрозами на электронную почту, в Кировском районе эвакуировали все 16 школ и детские сады. В учебных заведениях работают правоохранители", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, эвакуированы около 2 тыс. учеников. Занятия в этот день отменили, дети отправились по домам.

"Проверка закончена. Опасных объектов не обнаружено", - добавили в пресс-службе.