Президент Малави обратился с просьбой о международной помощи в связи с циклоном

По последним официальным данным, "Фредди" привел к гибели 225 человек в стране, более 700 пострадали

ПРЕТОРИЯ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Малави Лазарус Чаквера обратился в среду к мировому сообществу с просьбой оказать помощь его стране, которая пострадала на этой неделе от тропического циклона "Фредди".

"Малави переживает национальную трагедию, - цитирует его агентство Agence France-Presse. - Я обращаюсь к международным партнерам и донорам с просьбой оказать дальнейшую помощь для восстановления страны после ущерба, нанесенного циклоном "Фредди".

Чаквера посетил в среду наиболее пострадавшие южные районы страны, включая экономическую столицу - город Блантайр. 13 марта президент ввел в южных районах режим бедствия. Согласно последним официальным данным, циклон "Фредди" привел к гибели 225 человек в Малави. Еще более 700 пострадали, число пропавших без вести составляет 41.

Циклон обрушился на Малави в ночь на 13 марта. Он принес проливные дожди, которые вызывали обрушения домов из-за многочисленных оползней. 14 марта сила циклона существенно уменьшилась, и он, по данным южноафриканской радиостанции SABC, больше не представляет опасности. "Фредди", который сформировался в Индийском океане к северо-западу от Австралии, просуществовал 38 дней и стала самым продолжительным за все время наблюдений за циклонами в этой части мира. Проделав путь протяженностью более 8 тыс. км, он стал причиной гибели более 200 человек на юго-востоке Африки, затронув Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик.