Прокуратура Украины предъявила обвинения директору Запорожской АЭС

По данным украинской компании "Энергоатом", Юрия Черничука обвиняют в "пособничестве" России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Украинская прокуратура предъявила обвинение директору Запорожской АЭС (ЗАЭС) Юрию Черничуку. Об этом сообщила в среду украинская компания "Энергоатом".

"Бывшему заместителю главного инженера Запорожской АЭС Юрию Черничуку предъявлено обвинение", - отмечается в Telegram-канале "Энергоатома". Компания добавила, что директора ЗАЭС обвиняют в "пособничестве" России и совершении умышленных действий, направленных на помощь ей с целью "нанесения ущерба Украине".

"Энергоатом" также разместил в своем Telegram-канале ссылку на сканированную копию повестки на имя Черничука с требованием прибыть на допрос в Службу безопасности Украины 18, 19 или 20 марта. Документ был опубликован на сайте офиса генерального прокурора Украины.

Юрий Черничук был назначен директором ЗАЭС 30 ноября 2022 года, до этого он был главным инженером станции.