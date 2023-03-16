Дипломаты РФ посетили Винника в тюрьме в Калифорнии

По их информации, условия содержания россиянина за полгода не улучшились

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в США посетили в среду соотечественника Александра Винника, находящегося в предварительном заключении в Калифорнии в связи с инициированным американскими властями против него судебным делом. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС по телефону заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова, находящаяся в служебной командировке в Калифорнии.

"Сегодня я посетила Александра Винника в тюрьме Санта-Рита (в округе Аламеда неподалеку от Окленда и Сан-Франциско - прим. ТАСС). Это уже второй визит [российских дипломатов к нему] за последние полгода. Препятствий встрече с Винником американские власти нам не чинили. Однако запрос на проведение контактного визита не был удовлетворен, и нам опять пришлось общаться через стекло по телефону", - сказала Шумова.

Условия содержания не улучшились

По словам дипломата, она вынуждена констатировать, что условия содержания соотечественника за минувшие шесть месяцев, "увы, не изменились к лучшему". "Наши призывы к американским властям улучшить эти условия попросту проигнорированы. Претензии вызывает скудность и качество тюремного питания. Винник вынужден покупать дополнительную еду в тюремном магазине за собственные денежные средства", - пояснила руководитель консульского отдела посольства.

Она уточнила, что ранее Винник "очень жаловался" на плохое питание. "Мы написали ноту в Госдепартамент США, но на нее не последовало никакой реакции. Посол России в США Анатолий Антонов также поднимал этот вопрос в ходе рабочих контактов в Госдепартаменте, но никакой реакции не было. Движения [по этому вопросу] нет", - заявила Шумова.

Согласно изложенной ею информации, состояние здоровья Винника можно считать удовлетворительным. "Однако надо понимать, что тюрьма есть тюрьма и он, безусловно, хочет как можно скорее воссоединиться со своей семьей и вернуться на родину", - отметила Шумова. По ее свидетельству, "Винник поинтересовался делами в России, ходом специальной военной операции [на Украине]". "Он очень переживает за свою страну", - подчеркнула дипломат. Кроме того, подтвердила она, Винник, разумеется, просил дипломатов передать привет своим родным. "Со своей стороны мы на регулярной основе направляем ему книги и газеты на русском языке, из которых он может узнавать в том числе о положении дел на родине", - рассказала Шумова.

Заведующая консульским отделом заверила, что посольство "продолжит добиваться улучшения условий содержания" Винника. "По возвращении в Вашингтон мы направим в Госдепартамент США соответствующую ноту. И будем делать все возможное, чтобы Винник как можно скорее вернулся домой. Наша основная задача состоит в том, чтобы ни один россиянин не остался в американской тюрьме", - добавила дипломат.

Дело Винника

Винник был экстрадирован 4 августа 2022 года из Франции через Грецию в США. Этого гражданина России задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу Соединенных Штатов, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.

В декабре 2019 года Винника доставили во Францию, где против него ранее также были выдвинуты обвинения. В декабре 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Кроме того, с Винника были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак. В начале августа 2022 года россиянин был доставлен из Франции в Грецию, а затем немедленно этапирован в США.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в мошенничестве в сфере компьютерной информации на 750 млн рублей. Сам Винник еще в ходе пребывания под стражей в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом. Федеральный суд Северного округа Калифорнии приступил к рассмотрению дела россиянина в декабре прошлого года.