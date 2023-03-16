16 марта, 05:26
Военная операция на Украине

В Белгородской области за четыре дня обстрелов получили повреждения порядка 60 домов

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, восстановительные работы уже начались

БЕЛГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Порядка 60 домов и 31 автомобиль получили повреждения в результате обстрелов со стороны Украины в Белгородской области за последние четыре дня, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"За последние четыре дня и четыре ночи, к сожалению, активность со стороны противника достаточно большая: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль. Со всеми главами проговорил, и восстановительные работы уже начались. Держу ситуацию на своем контроле. Все необходимые средства для восстановления жилых зданий и частного транспорта у нас есть", - написал он.

По его словам, в ночь на 16 марта система противовоздушной обороны сбила две ракеты в небе над Белгородом, есть повреждения фасадов в административных и жилых зданиях. "Постараемся как можно быстрее в жилых помещениях оказать максимальную помощь для того, чтобы жилые дома стали жилыми и повреждения остались только в памяти", - добавил Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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