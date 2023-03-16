NBC: в США вертолет потерпел крушение после попытки угона

Как сообщает телеканал, предполагаемый угонщик скрылся с места преступления

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Легкий вертолет Bell 429 потерпел в среду крушение в аэропорту города Сакраменто (штат Калифорния) после неудачной попытки угнать его. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление полиции.

Предполагаемый угонщик скрылся с места преступления, о пострадавших не сообщается. "В настоящее время никто не задержан, - сообщила полиция. - Расследование находится на ранней стадии, информация является предварительной".

Вертолет принадлежит компании Capitol Helicopters. Она сообщила, что летательный аппарат получил серьезные повреждения. Кроме того, несколько других вертолетов компании подверглись вандализму. К расследованию подключилось Федеральное бюро расследований.