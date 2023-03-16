16 марта, 09:50

Активисты Greenpeace блокировали вход в Минсельхоз Испании с требованием закрыть мегафермы

На опубликованной записи в Twitter видно, как активисты устанавливают крупный плакат перед входом в ведомство и приковывают себя к дверям

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Активисты природоохранной организации Greenpeace заблокировали в четверг утром входы в здание Министерства сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности Испании с требованием закрыть крупные фермы в стране. Об этом сообщается в Twitter Greenpeace.

"Мы закрываем министерство сельского хозяйства до тех пор, пока министр [Луис Планас] не закроет макрофермы, - говорится в публикации. - Мы приковываем себя ко всем входам [в ведомство] и будем сопротивляться". "Забой сотен миллионов животных в год является жестоким", - добавили в организации.

Сообщение сопровождается видеозаписью, на которой видно, как активисты устанавливают крупный плакат перед главным входом в министерство и приковывают себя к боковым дверям. 

Теги:
Испания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация