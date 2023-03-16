В Брянской области изъяли поддельные сигареты на 20 млн рублей

Задержали 12 человек

ТАСС, 16 марта. Сотрудники полиции и УФСБ пресекли в Брянской области нелегальное производство табачной продукции, изъяли поддельные сигареты на 20 млн рублей, сообщили в четверг в Telegram-канале "МВД-медиа".

"Задержаны 12 участников организованной группы. Они подозреваются в нелегальном производстве табачной продукции и использовании заведомо поддельных акцизных марок. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1 "Производство и сбыт товаров и продукции без маркировки" и 327.1 "Изготовление поддельных акцизных марок" УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в складском помещении в пригороде Брянска злоумышленники наладили деятельность цеха, который в промышленных масштабах изготавливал сигареты. Они перевозились на другой склад, где фасовались в пачки с брендами известных производителей и оклеивались поддельными акцизными марками.

При проведении обысков изъяли производственное оборудование, сырье, упаковочные материалы, более 300 тыс. поддельных акцизных марок, готовую продукцию на сумму порядка 20 млн рублей, средства связи, компьютерную технику, носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. "В отношении десяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.