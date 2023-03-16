В Красноярске изъяли около 35 кг мефедрона

Подозреваемые наладили полный цикл производства наркотиков, обладая знаниями в области химии

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Около 35 кг мефедрона изъято в Красноярске из незаконного оборота, задержаны два человека. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность крупной нарколаборатории. Предварительно установлено, что двое местных жителей <…> вступили в сговор с целью производства наркотических средств синтетического происхождения и их последующего сбыта. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили в припаркованном на автозаправочной станции автомобиле одного из подозреваемых крупную партию наркотиков", - говорится в сообщении.

Полицейские из багажника машины изъяли картонную коробку, в которой находились 20 пакетов с веществом белого цвета. "Согласно результатам экспертизы, оно признано наркотическим средством - мефедроном - общей массой почти 10 кг. В дальнейшем сотрудники полиции провели обыски в арендованном злоумышленниками помещении в Ленинском районе Красноярска. Обнаружены несколько мешков с неустановленным веществом светлого цвета <…> в соответствии с заключением эксперта вещества, хранившиеся в полимерных мешках, также являются мефедроном общей массой около 25 кг", - сообщила Волк.

Подозреваемые наладили полный цикл производства наркотиков, обладая знаниями в области химии. Сбывать продукцию они хотели с помощью интернет-магазина через тайники-закладки.