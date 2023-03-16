В Мордовии паводок стал причиной затопления 15 низководных мостов

Из-за стихии перекрыто движение в Ардатовском, Атюрьевском, Большеберезниковском районах, Зубовополянском, Краснослободском, Ковылкинском, Ромодановском и Ичалковском районах

ТАСС, 16 марта. Паводковые воды затопили 15 низководных мостов на региональных дорогах в Мордовии, сообщается на официальной странице Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству республики.

"По состоянию на 16 марта затоплены 15 низководных мостов региональных дорог Республики Мордовия", - говорится в сообщении.

Перекрыто движение по мостам в Ардатовском, Атюрьевском, Большеберезниковском районах, Зубовополянском, Краснослободском, Ковылкинском, Ромодановском и Ичалковском районах.

Ранее сообщалось о подтоплении семи домов и более 200 приусадебных участков.

Как отметила начальник Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Хлевина, в этом году половодье в Мордовии началось бурно и интенсивно. Сохраняется еще достаточно глубокое промерзание почвы - от 30 до 50 см - по всей территории республики, поэтому ситуация, сложившаяся с таянием снега из-за положительной температуры и осадков, привела к тому, что промерзание почвы не позволяет просачиваться воде. Также по отдельным рекам наблюдается выход воды на пойму. Это крупные реки республики: Инсар, Исса, Штырма и Сивинь.