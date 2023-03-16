Сошедший с рельсов в США поезд перевозил кукурузный сироп, а не опасные вещества

В результате инцидента никто не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Грузовой поезд, который в среду вечером сошел с рельсов в штате Аризона, перевозил не опасные вещества, а кукурузный сироп. Об этом заявил в четверг представитель железнодорожной компании BNSF Лена Кент.

Ранее газета The New York Times сообщила, что недалеко от города Топок с рельсов сошел поезд, который якобы перевозил опасный груз.

"BNSF подтверждает, что с рельсов сошел поезд, который перевозил кукурузный сироп, - сказала представитель BNSF телеканалу CNN. - В результате схода поезда с рельсов никто не пострадал, по предварительной информации, опасных веществ там не было".

4 марта в штате Огайо произошла крупная железнодорожная авария: с рельсов сошел грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern, перевозивший химикаты.