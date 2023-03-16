Во Владимирской области из-за схода снега с крыши детсада пострадал ребенок

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 16 марта. Ребенок получил травмы в результате схода снега со льдом с крыши филиала детского сада в селе Ополье Владимирской области, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Кольчугинским межрайонным следственным отделом по факту травмирования малолетней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, массив снега со льдом сошел на девочку с крыши филиала детского сада № 10 в селе Ополье Юрьев-Польского района. В результате происшествия ребенку причинен тяжкий вред здоровью.