В Белгородской области мастер получила условный срок за гибель двух рабочих

Они погибли во время работ по спилу верхней части деревьев

БЕЛГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к 2 годам условно мастера по озеленению и благоустройству города Старый Оскол Белгородской области, которая нарушила требования охраны труда, что привело к гибели двух рабочих во время работ по спилу верхней части деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с охраной труда сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 31 января 2022 года по заявке жильцов бригада рабочих МУП "Зеленстрой" выполняла работы по спилу верхней части деревьев около одного из домов в Старом Осколе. Спиленная часть дерева сорвалась с высоты и задела люльку автокрана, двое рабочих упали на землю и погибли на месте от полученных травм.

В отношении мастера по озеленению и благоустройству юго-западной части Старого Оскола на участке по благоустройству №1 МБУ "Зеленстрой" было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). "С правилами охраны труда перед началом работ она рабочих не ознакомила. Кроме того, не обеспечила их средствами индивидуальной защиты при падении с высоты и привлекла к работе автокран с высотой подъемника люльки, недостаточной для спила дерева, высота которого составила почти 30 метров", - пояснили в ведомстве.