Три экс-сотрудника отдела полиции под Тулой стали фигурантами дел о взяточничестве

По информации следователей, с июля по декабрь 2021 года начальник отдела и заместитель начальника полиции регулярно получали через оперуполномоченного взятки за покровительство незаконной деятельности жительницы Ясногорска

ТУЛА, 16 марта. /ТАСС/. Бывших начальника отдела, замначальника полиции и оперуполномоченного одного из отделов полиции в Тульской области подозревают во взяточничестве за покровительство проведению азартных игр. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела, заместителя начальника полиции и оперуполномоченного одного из отделов полиции Тульской области. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий либо бездействия по предварительному сговору"), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с июля по декабрь 2021 года начальник отдела и заместитель начальника полиции систематически получали взятки в крупном размере за покровительство незаконной деятельности жительницы города Ясногорска по организации и проведению азартных игр. В том числе они сообщали о планируемых проверках, не привлекали женщину к ответственности. Деньги передавались через оперуполномоченного.

В пресс-службе управления МВД отметили, что в отношении указанных сотрудников проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об их увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям.