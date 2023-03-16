Суд рассмотрит жалобу на арест экс-мэра Белгорода Иванова, подозреваемого во взятке

Рассмотрение жалобы состоится 17 марта

БЕЛГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Свердловский районный суд города Белгорода 17 марта рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения экс-главе города Антону Иванову, который подозревается в получении взятки. Об этом ТАСС сообщила адвокат Иванова Елена Палымова.

"Суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения", - пояснила Палымова. Рассмотрение жалобы состоится в Свердловском районном суде Белгорода 17 марта.

Бывший глава Белгорода Антон Иванов, который также занимал пост гендиректора АО "Белгородская ипотечная корпорация", был заключен под стражу 8 марта. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере").

По версии следствия, с августа 2019 года по июль 2021-го Иванов, являясь гендиректором АО "БИК", получил от коммерческих организаций взятку в виде автомобиля стоимостью свыше 2,5 млн рублей взамен на выгодные условия займа на сумму более 50 млн рублей. Задолженность по займу впоследствии не была погашена.