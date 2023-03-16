В Кузбассе ищут пропавшего школьника

Подросток ушел из дома 8 марта и до сих пор не вернулся

КЕМЕРОВО, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские в Кемеровском районе разыскивают 16-летнего подростка, пропавшего 8 марта. Родственники обратились в полицию, спустя неделю после пропажи, сообщили в четверг в Telegram-канале ГУ МВД России по Кемеровской области.

"Отделом МВД России по Кемеровскому муниципальному округу разыскивается 16-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Уточняется, что школьник ушел из дома 8 марта и до сих пор не вернулся. Родственники подростка обратились в полицию в четверг, до этого они пытались найти ребенка самостоятельно.