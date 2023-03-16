Жителей Астраханской области предупредили о запахе гари из-за возгорания камыша

Обнаружено задымление в 27 населенных пунктов региона

АСТРАХАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Запах гари из-за возгорания сухой растительности и камыша может распространиться на сутки на всей территории Астраханской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с возгоранием сухой растительности и камыша, с учетом восточного, юго-восточного направления ветра, прогнозируемого на сутки, возможно появление в воздухе запаха, несвойственного атмосферному (запах гари), на всей территории Астраханской области", - говорится в сообщении.

По данным космического мониторинга, обнаружено задымление в 27 населенных пунктов Астраханской области.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Астраханского биосферного заповедника сообщалось, что сложная пожароопасная обстановка сложилась вблизи всех участков особо охраняемой природной территории, а также по всей территории дельты Волги с 13 марта. Лесопожарные формирования совместно с силами МЧС продолжают тушить возгорание сухой растительности в Астраханском заповеднике на территории Обжоровского участка, новый очаг пожара распространился на площади до 4 тыс. га. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер и сухая погода.