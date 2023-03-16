Число жертв циклона "Фредди" в Малави превысило 320

В стране объявили двухнедельный траур по погибшим

ПРЕТОРИЯ, 16 марта. /ТАСС/. Число жертв тропического циклона "Фредди" в Малави увеличилось до 326. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на малавийскую службу по противодействию стихийным бедствиям.

Ранее власти страны сообщали о 225 погибших.

Циклон "Фредди" обрушился на Малави в ночь на 13 марта. Он принес проливные дожди, которые привели к обрушениям домов из-за многочисленных оползней. Больше всего пострадали южные районы страны, включая город Блантайр. В них введен режим бедствия. Президент Малави Лазарус Чаквера обратился к мировому сообществу за экстренной гуманитарной помощью. В стране объявлен двухнедельный траур по погибшим.

"Фредди" сформировался в Индийском океане к северо-западу от Австралии и просуществовал 38 дней, рассеявшись к вечеру 14 марта. Он стал самым продолжительным циклоном за все время наблюдений за ними в этой части планеты. Проделав путь протяженностью более 8 тыс. км, "Фредди" стал причиной гибели почти 400 человек на юго-востоке Африки. Он затронул Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик.