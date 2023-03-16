В Костромской области четыре человека пострадали при взрыве газа

В числе пострадавших - восьмилетний ребенок

ТАСС, 16 марта. Число пострадавших, предварительно, при взрыве бытового газа в частном жилом доме, расположенном в деревне Клюшниково Костромской области, выросло до четырех. В числе пострадавших - восьмилетний ребенок, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Двое из пострадавших доставлены в городскую больницу города Костромы. Оба находятся в отделении реанимации, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще одна женщина 50 лет от госпитализации отказалась, врачи констатировали удовлетворительное состояние ее здоровья. Как стало известно к этому часу, ожог получил и ребенок 8 лет, который проходил мимо дома во время происшествия", - сказали в пресс-службе. Ранее говорилось о трех пострадавших.

По данным пресс-службы, после осмотра врача родители решили отказаться от госпитализации ребенка, ему оказана необходимая помощь. Сообщается, что при происшествии тяжело пострадали женщина 69 лет и мужчина 75 лет, у последнего зарегистрированы ожоги тела 30%. "Оба сейчас проходят дообследование, после которого будет скорректировано лечение", - добавили в пресс-службе.

Ранее администрация области сообщала о том, что взрыв бытового газа, по предварительным данным, произошел в частном жилом доме в деревне Клюшниково Костромской области. На сайте регионального управления МЧС отмечается, что обрушилась часть стены жилого дома. На месте работают оперативные службы.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ подтвердили информацию ою инциденте. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. По результатам осмотра будут назначены экспертизы, принято процессуальное решение.