В ДТП в Ивановской области пострадали четыре человека

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек

ТАСС, 16 марта. Четыре человека госпитализированы в больницу после ДТП с участием двух "Газелей" в Лежневском районе Ивановской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В результате ДТП пострадали четыре человека: трое мужчин, из них - двое водителей, и женщина. Доставлены в областную клиническую больницу", - сказали в пресс-службе.

Авария с участием автомобилей "Газель Next" и "Газель Соболь" произошла вечером в четверг на улице Центральная в населенном пункте Большое Растилково. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и шесть единиц техники. Обстоятельства аварии устанавливаются.