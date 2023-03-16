16 марта, 20:02

В ДТП в Ивановской области пострадали четыре человека

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек

ТАСС, 16 марта. Четыре человека госпитализированы в больницу после ДТП с участием двух "Газелей" в Лежневском районе Ивановской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В результате ДТП пострадали четыре человека: трое мужчин, из них - двое водителей, и женщина. Доставлены в областную клиническую больницу", - сказали в пресс-службе.

Авария с участием автомобилей "Газель Next" и "Газель Соболь" произошла вечером в четверг на улице Центральная в населенном пункте Большое Растилково. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и шесть единиц техники. Обстоятельства аварии устанавливаются. 

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