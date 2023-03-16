СК расследует гибель людей при пожаре в Первомайске

По информации ведомства, следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы и опросили очевидцев

ЛУГАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку в связи с гибелью двух жителей Первомайска в ЛНР при пожаре. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по ЛНР.

"Следователями следственного управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике организована доследственная проверка в связи с гибелью двух человек при пожаре. Следствием установлено, что вечером 16.03.2023 в квартире пятиэтажного дома, расположенного в городе Первомайск по улице Куйбышева, произошел пожар. После ликвидации возгорания силами МЧС России было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения и женщина 1972 года рождения, которая скончалась до приезда скорой помощи, личности <...> установлены", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователи произвели осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы и опросили очевидцев. "Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии", - добавили в Следкоме.