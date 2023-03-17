В Хакасии возбудили дело о контрабанде лесоматериалов на 15 млн рублей

Установлено, что через таможенную границу переместили более 2,5 тыс. куб. м. лесопродукции

ТАСС. 17 февраля. Контрабанда лесопродукции объемом более 2,5 тыс. куб. м. на 15 млн рублей выявлена в Хакасии. Об этом в пятницу сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Абаканская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства в деятельности ООО "ПК Енисей" при экспорте лесопродукции. Установлено, что в период с августа по декабрь 2020 года физические лица от имени участника внешнеэкономической деятельности по фиктивному контракту незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы - лесоматериалы лиственных пород объемом более 2,5 тыс. кубических метров и стоимостью свыше 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компания предоставляла в таможню ложные сведения об источнике происхождения продукции. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).