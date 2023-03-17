В Краснодаре бывшего военного осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в школе

Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Первомайский районный суд в Краснодаре признал виновным бывшего военного из Тулы в заведомо ложном сообщении о якобы готовящемся взрыве в школе и приговорил его к двум годам в колонии-поселении, сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Первомайский районный суд Краснодара, рассмотрев дело, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии-поселении, куда он будет доставлен под конвоем", - говорится в сообщении.

В августе 2022 года бывший военный из Тулы Евгений Катухов пришел в здание ГУ МВД России по Краснодарскому краю и сообщил дежурному о якобы готовящемся взрыве в одной из школ города. На момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения, при проведении проверки информация о готовящемся взрыве не подтвердилась.