В Крыму следователь полиции на допросе ударила бутылкой обвиняемого

СК проводит проверку

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку в отношении следователя полиции в Симферопольском районе, ударившей обвиняемого стеклянной бутылкой по голове во время допроса, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что 28 февраля в ходе допроса 28-летненго гражданина, который проходит обвиняемым по уголовному делу о серии мошеннических действий, следователь полиции в служебном кабинете нанесла ему несколько ударов стеклянной бутылкой. После окончания следственных действий мужчина обратился в медучреждение, где были зафиксированы телесные повреждения в области головы и предплечья", - говорится в сообщении.

Проводится процессуальная проверка по факту нанесения следователем отдела ОМВД телесных повреждений подследственному на предмет наличия в ее действиях признаков преступления, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия". В рамках проверки проводится судебно-медицинская экспертиза.