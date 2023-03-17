В США сошел с рельсов перевозивший дизельное топливо грузовой поезд

Из него вытекло около 19 тыс. литров дизеля

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Грузовой поезд железнодорожной компании BNSF сошел с рельсов на территории индейской резервации Суиномиш в штате Вашингтон. Об этом в четверг сообщило управление по вопросам экологии штата.

"Никаких признаков воздействия [инцидента] на природу нет <...>, [специальные службы] принимают меры в связи со сходом поезда <...>. За это время вытекло около 5 тыс. галлонов [19 тыс. литров] дизеля", - говорится в сообщении управления в Twitter.

Это уже не первый случай за этот месяц схода грузового поезда с рельсов в США. 16 марта в американском штате Аризона сошел с рельсов другой грузовой поезд BNSF. 4 марта в штате Огайо произошла крупная железнодорожная авария: с рельсов сошел грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern, перевозивший химикаты.