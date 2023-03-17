В Коми чиновницу оштрафовали за халатность, из-за которой 57 человек пострадали от собак

Размер штрафа составил 90 тыс. рублей

СЫКТЫВКАР, 17 марта. /ТАСС/. Печорский городской суд признал виновной в халатности начальницу отдела ЖКХ администрации Печорского района Республики Коми, сообщило следственное управление СК России по Коми.

"В Печоре вынесен приговор начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета. Она признана виновной в халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства (часть 1 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей.

Как установили следствие и суд, с января 2020 по март 2021 года чиновница ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности по организации деятельности по обращению с безнадзорными животными, по контролю за исполнением муниципального контракта на отлов и содержание безнадзорных собак, в результате контракт фактически не исполнялся. В итоге длительное время существовала постоянная угроза жизни и здоровью граждан от нападения безнадзорных собак, многие стали жертвами таких нападений.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 57 человек, в том числе 20 детей. Один из случаев произошел 27 февраля 2021 года, когда во дворе дома по улице Восточной в Печоре на четырехлетнюю девочку напала стая бездомных собак. Девочка получила рваные раны головы, лица и ног. Ее отбил у собак случайный прохожий. Первое время после нападения девочка находилась в реанимации в тяжелом состоянии, после проведенных операций лечилась в отделении травматологии.