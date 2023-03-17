На юге Волгограда нефтесодержащие отходы сливали в почву

Возбудили уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту загрязнения почвы нефтесодержащими отходами в Красноармейском районе Волгограда. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Дознавателями отдела полиции Красноармейского района Волгограда возбуждено уголовное дело по ст. 254 УК РФ "Порча земли". По данным полицейских, на территории одной их промышленных баз, находившихся на территории Красноармейского района, при выполнении обязательств по заключенным договорам на вывоз и утилизацию нефтесодержащих отходов слив вредных продуктов осуществлялся в почву, чем причинен ущерб окружающей среде", - говорится в сообщении.

Экспертиза проб почвы, которые отобрали с загрязненной территории, показала наличие нефтесодержащих отходов третьего класса опасности. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.