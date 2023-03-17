В МЧС сообщили об отсутствии угрозы Блиново в связи с пожаром в Астраханском заповеднике

Населенный пункт расположен на удалении более 5 км от возгорания

АСТРАХАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Угроза распространения огня на населенный пункт Блиново и объекты жизнедеятельности в связи с пожаром в Астраханском биосферном заповеднике отсутствует. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области в пятницу.

"На данный момент угроза населенному пункту и объектам жизнедеятельности отсутствует. Фронт пожара расположен на удалении более 5 км от населенного пункта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что группировка сил и средств Главного управления МЧС России по Астраханской области привлечена для недопущения перехода огня из-за возгорания сухой растительности в заповеднике на населенный пункт Блиново.

Сложная пожароопасная обстановка сложилась вблизи всех участков Астраханского биосферного заповедника, а также по всей территории дельты Волги с 13 марта. Ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет около 8 тыс. га, в том числе около 350 га - лесная площадь. Пожароопасная ситуация осложняется усиливающимся ветром с порывами до 20 м/с восточного направления и труднодоступностью мест для тушения.