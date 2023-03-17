В ЛНР уничтожили схрон ВСУ с оружием и боеприпасами

Как сообщили в силовых структурах республики, боеприпасы находились в непригодном для применения состоянии, а также представляли угрозу для мирного населения

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники Международного центра разминирования МО РФ и спецслужб России уничтожили схрон с вооружением и боеприпасами, в том числе натовского образца, обнаруженный на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ЛНР.

"В прифронтовом районе Луганской Народной Республики выявлен склад вооружения на бывших позициях ВСУ. Обнаружено 40 мин калибра 120 мм, восемь выстрелов к РПГ-7, 15 гранат Ф-1 и РГД-5, две единицы РПГ-26, 50 штук 30 мм снарядов, а также вооружение иностранного производства, которое ранее передавалось Украине зарубежными странами в рамках оказания военной помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, боеприпасы находились в непригодном для применения состоянии "и несли угрозу жизни местному населению". Специалисты уничтожили схрон на месте обнаружения из-за "невозможности его извлечения".