17 марта, 13:46

В Южном Судане погибли более 10 детей при взрыве неразорвавшегося снаряда

Еще один ребенок тяжело ранен, сообщило Agence France-Presse

ПРЕТОРИЯ, 17 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 11 детей погибли на северо-западе Южного Судана при срабатывании неразорвавшегося снаряда. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на представителя Миссии ООН в Республике Южный Судан.

Инцидент произошел 16 марта в штате Западный Бахр-эль-Газаль, отмечает агентство. Подробности случившегося не приводятся. Наряду с погибшими, возраст которых не указывается, еще один ребенок тяжело ранен.

После затяжного вооруженного конфликта на территории Южного Судана осталось большое число неразорвавшихся снарядов и мин. Их ликвидацией занимается, в том числе, и Служба по разминированию ООН. 

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Южный Судан
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