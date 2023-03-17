Суд Петербурга огласил приговор четырем африканцам, похитившим €812 тыс. у ФК "Сампдория"

Трое осужденных получили сроки от 4,5 года до 5 лет колонии, четвертого мужчину, которого ранее заключили под стражу, освободили, при этом ему назначили штраф в 40 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Петербургский суд огласил приговор четырем мошенникам из Африки, которые похитили более €800 тыс. у итальянского футбольного клуба "Сампдория" в 2021 году, используя поддельные паспорта и счета в российском банке. Об этом сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Пушкинский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ганью Уазийю, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате преступления"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), Габриела Омисоре - ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Изготовление или оборот поддельных документов", 4 эпизода), ч. 4 ст. 159 УК РФ, Сегуна Шого - ч. 2 ст. 327, ч. 4 ст. 327 УК РФ (2 эпизода), ч. 4 ст. 159 УК РФ, и Питера Шомойе - ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

Суд назначил Уазийю 5 лет в колонии общего режима, Омисоре - 4 года 7 месяцев колонии со штрафом в 15 тыс. рублей, Шомойе - 4,5 года колонии. Шого, ранее содержавшийся под стражей, был освобожден - ему назначен штраф в 40 тыс. рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - итальянский клуб получит 57,5 млн рублей, €137,8 и $923,4.

Как установил суд, с февраля по май 2021 года фигуранты, проживавшие тогда в Ленинградской области, изготовили поддельные паспорта якобы граждан Сенегала и Соломоновых островов - при этом вместо имен и фамилий в них значились названия футбольных клубов: польского Slask Wroclaw Spolka Akcyjna и датского Nordsjaelland. По второму из этих документов они открыли счета в петербургском банке - в долларах, евро и рублях. Зная, что итальянский клуб "Сампдория" хочет приобрести игрока Nordsjaelland, мошенники изготовили фиктивные бланки и подменили реквизиты датского клуба на свои. А затем, используя адрес электронной почты, визуально похожий на официальный ящик Nordsjaelland, уведомили итальянский клуб о том, что необходимо перевести деньги за трансфер, но реквизиты при этом якобы изменились. Сотрудники "Сампдории", не подозревая об обмане, оплатили счет. Таким образом мошенники похитили €812,3 тыс., эти деньги внес на свои счета Ганью Уазийю и оплатил ими проценты по кредитам на общую сумму в 1,1 млн рублей.

Кроме того, Омисоре, по данным следствия, приобрел заведомо поддельные паспорта со своей фотографией и чужими установочными данными на имя двух граждан Республики Гана и двух граждан Нигерии, которые хранил у себя дома. Другой фигурант, Шого, изготовил такие же 12 паспортов для себя на имена граждан различных государств.

Как сообщили в пресс-службе судов, Ганью суд оправдал по статье об отмывании денег, а с Шого снял обвинение в мошенничестве. Недоказанным судья посчитал и то, что Шого подделывал паспорта с целью скрыть или облегчить совершение другого преступления.