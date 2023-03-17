Суд прекратил дело о травмировании троих детей и мужчины на шоу каскадеров в Иванове

Как сообщили в пресс-службе, причиной прекращения дела стало примирение сторон, так как организатор мероприятия ранее компенсировал материальный и моральный вред потерпевшим

ТАСС, 17 марта. Октябрьский районный суд города Иваново прекратил уголовное дело о травмировании трех детей и мужчины на шоу каскадеров, которое проходило в июле 2022 года. Дело в отношении организатора шоу прекращено в связи с примирением сторон, сообщили в пресс-службе суда.

"Ввиду полного возмещения материального и морального вреда потерпевшей стороне суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон", - сказали в суде.

По данным пресс-службы, уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Ранее пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщала о том, что 24 июля 2022 года на "Шоу каскадеров", которое проходило на стадионе "Спартак" в Иванове, во время исполнения трюка загорелся автомобиль, каскадер получил ожоги. Выпрыгнув из загоревшейся машины, мужчина упал на семилетнюю девочку и травмировал ее. Кроме этого, на четырехлетнюю девочку, которая находилась на трибуне, с арены прилетел кусок горячей резины, а семилетний мальчик провалился в разъехавшуюся трибуну и ударился животом.