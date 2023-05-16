ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года

Расследуются 13 уголовных дел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года, возбуждено 13 уголовных дел. Об этом сообщила во вторник официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.

"Свердловское управление ФСБ России совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, члены которых планировали совершить серию террористических актов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1 Урал".

По ее словам, всего задержаны 20 человек, расследуются 13 уголовных дел. "Целью диверсантов были объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов", - уточнили в пресс-службе ведомства.

16 мая в Екатеринбурге состоялось межведомственное совещание под председательством начальника УФСБ России по Свердловской области Игоря Николаева по вопросам информирования о мерах в области противодействия терроризму, передает корреспондент ТАСС. Как отметил Николаев, скоординированная работа по противодействию терроризму при ведущей роли оперативного штаба и антитеррористической комиссии является залогом успешного решения вопросов безопасности региона.

По словам полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, которого цитирует пресс-служба УФСБ, на Урале выстроена эффективная система по противодействию террористической и экстремистской деятельности, которая обеспечивает полную безопасность повседневной деятельности жителей региона.

Официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский отметил, что оперативное информирование населения является неотъемлемой составляющей контртеррористических мероприятий и служит решению задач по недопущению распространения среди граждан недостоверных сведений и панических настроений. По его словам, в современных условиях, связанных с угрозами со стороны неонацистского режима на Украине и международных террористических организаций, в том числе в информационной сфере, органам государственной власти важно при содействии представителей журналистского корпуса проводить целенаправленную работу по профилактике терроризма и недопущению распространения террористической идеологии, направленной на радикализацию подростков и молодежи.