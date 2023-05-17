17 мая, 03:12

Движение на 36-м км МКАД затруднено из-за ДТП с участием двух автомобилей

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на внешней стороне 36-го км МКАД, движение на участке затруднено. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 36-го км МКАД (перед развязкой с Варшавским шоссе) столкнулись два автомобиля. <...> Движение затруднено - перекрыты три полосы из пяти", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, отмечается в публикации. 

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