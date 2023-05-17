17 мая, 14:35

Активиста Кригера осудили на семь лет колонии за пост в соцсети c оправданием терроризма

Суд признал его виновным по статьям 205.2 и 282 УК РФ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил активиста Михаила Кригера к семи годам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Суд признал виновным Кригера по ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению теракта) и ст. 282 (разжигание ненависти и розни) УК РФ и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в суде. Адвокат осужденного Михаил Бирюков заявил журналистам, что обжалует приговор.

Как следует из материалов дела, Кригер в 2020 году разместил пост в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) с оправданием терактов. Ранее он неоднократно задерживался полицией и привлекался к административной ответственности за несанкционированные акции. В ходе заседаний суда неоднократно высказывался в поддержку Украины и против проведения СВО. 

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