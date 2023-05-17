Под Ржевом обнаружили почти 60 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

Их ликвидировали на полигоне

ТВЕРЬ, 17 мая. /ТАСС/. Почти 60 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обнаружили в среду в Тверской области, большая часть из них была найдена на поле в Ржевском районе, где шли ожесточенные бои. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"17 мая группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обнаружено 58 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, одна ручная граната "РГД-5" обнаружена в районе автокооператива "Ремонтник" в городе Конаково, еще 57 взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды, минометные и противотанковые мины, ручные гранаты "РПГ-40", "РГД-33", "Ф1", а также реактивный снаряд "М-30" были найдены на поле в Ржевском районе. "Силами группы специальных (взрывных) работ взрывоопасные предметы ликвидированы на полигоне", - добавили в пресс-службе.

Территория Ржевского района была захвачена фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находилась в оккупации, кровопролитные сражения проходили по март 1943 года. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм, где развернулась Ржевская битва. В общей сложности в ходе боев с советской стороны погибли, были ранены, пропали без вести более 1,3 млн человек.