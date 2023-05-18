Под Калугой произошел пожар в ангаре по производству пластиковой мебели

Никто не пострадал

КАЛУГА, 18 мая. /ТАСС/. Ангар, где расположено производство пластиковой мебели площадью около 2 тыс. кв. м, загорелся днем в четверг в селе Коллонтай Калужской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном управлении МЧС России.

"В 17:05 мск поступило сообщение о пожаре ангара 20 м на 100 м по производству пластиковой мебели ООО "ПластМебель", - сказали в пресс-службе, добавив, что здание горит по всей площади.

В пресс-службе отметили, что на месте работает 6 единиц техники и 20 человек личного состава.

Как уточнил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов в своем Telegram-канале, возгорание произошло в ангаре, где ранее располагалось предприятие по выращиванию тихоокеанской креветки.

Позднее сообщили, что пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м. "Пожар локализован. Идет проливка. Ангар сложился под действием огня", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 18:31 было ликвидировано открытое горение. В результате ЧП пострадавших и погибших нет, добавили в ведомстве.