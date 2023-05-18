Суд Петербурга зарегистрировал дело "Юлмарта" о хищении более 2 млрд рублей

В деле 190 томов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 2 млрд рублей в отношении владельца сети "Рив Гош" и бывшего совладельца ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера, его жены Инны Мейер и еще четырех соучастников поступило в суд. В частности, обвинение в хищениях снова предъявлено совладельцу "Юлмарта" Дмитрию Костыгину, а также бывшим руководителям компании и ее дочерних структур Сергею Федоринову и Владимиру Шонурову. Об этом сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Дмитрия Костыгина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода), Августа Мейера - ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода), Инны Мейер - ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода), Елены Стрельцовой - ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода), Сергея Федоринова - ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) и Владимира Шонурова - ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода)", - говорится в сообщении.

Материалы дела переданы судье, но к производству пока не приняты. В деле 190 томов, уточняют в пресс-службе. Из них, в частности, следует, что ПАО "Сбербанк" и ООО "Сбербанк Факторинг" ранее заявили два иска к фигурантам на 2,3 млрд рублей. Производство по ним суд прекратил 1 ноября 2022 года, так как ущерб был возмещен.

Уголовное дело связано с хищением средств, которые получила в виде кредитов от Сбербанка компания "Юлмарт", совладельцем которой Мейер был ранее. 8 декабря 2021 года в качестве подозреваемых были задержаны сам предприниматель, его жена Инна, а также генеральный директор ООО "Биг бокс" и деловой партнер Мейера Елена Стрельцова. Мужчину на следующий день отправили в СИЗО, а его супругу и Стрельцову - под домашний арест. В январе 2023 года Мейера освободили под залог в 30 млн рублей.

Дмитрий Костыгин, другой совладелец "Юлмарта", проходил обвиняемым по делу компании с 2017 года, однако ему статью позже переквалифицировали на причинение ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ). В 2017 году фигуранта поместили под домашний арест, а в 2018-м бизнесмен был отпущен под залог в 25 млн рублей. Сергей Федоринов, по данным системы СПАРК, ранее занимал должность генерального директора в самой компании "Юлмарт", а также в ООО "Юлмарт ПЗК" и "Юлмарт РСК". Владимир Шонуров с 2013 по 2016 год возглавлял ООО "Юлмарт Девелопмент".

Некогда один из крупнейших российских интернет-магазинов "Юлмарт" в феврале 2020 года был признан банкротом. Ретейлер специализировался на торговле компьютерной и бытовой техникой, а также товарами для дома.