В нескольких районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим

За последние сутки в регионе зарегистрировали 7 пожаров сухой растительности на общей площади 23,09 га

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим вводится с 19 мая в семи районах Красноярского края и двух городах - Лесосибирске и Енисейске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"С сегодняшнего дня особый противопожарный режим действует в городах: Лесосибирск и Енисейск. В районах: Богучанский, Енисейский, Казачинский, Кежемский, Мотыгинский, Северо-Енисейский и Пировский", - говорится в сообщении.

Ранее особый противопожарный режим был введен в 48 муниципалитетах региона.

В этот период запрещается посещение лесов, разведение костров, использование открытого огня в населенных пунктах, вблизи железнодорожных и автомобильных дорог. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима влечет за собой административный штраф: от 10 до 20 тыс. рублей - для физических лиц и от 400 до 800 тыс. рублей - для юридических лиц.

По данным МЧС, за последние сутки в регионе зарегистрировано 7 пожаров сухой растительности на общей площади 23,09 га.