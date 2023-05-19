В центре Москвы в ходе конфликта со стрельбой пострадали два человека

Пострадавших госпитализировали, стрелявшего задержали и доставили в ОМВД для разбирательства

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Бытовой конфликт между тремя мужчинами в центре Москвы закончился стрельбой, в результате два человека пострадали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На улице Маросейке, 9/2, ранним утром произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В ходе выяснения отношений один из участников применил, как предполагается, травматическое оружие. Пострадали двое", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавшие госпитализированы.

Полицейские задержали стрелявшего, он доставлен в ОМВД для разбирательства. "По данному факту проводится проверка", - добавили в главке.