19 мая, 05:31

В Красноярском крае вода ушла из подтопленных домов староверов

Речь идет о поселке Александровский Шлюз

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Вода ушла из подтопленных приусадебных участков и домов в поселке Александровский Шлюз на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"По состоянию на 11:00 (07:00 мск) н. п. Александровский Шлюз Енисейского района освободился от воды", - говорится в сообщении главка. По информации ведомства, 15 мая там было подтоплено четыре дома (один нежилой) и четыре приусадебных участка, 18 мая, после снижения уровня воды в реке Кас, оставался подтопленным один нежилой дом и три приусадебных участка.

Александровский Шлюз расположен на севере Красноярского края, там проживает более 100 человек, принадлежащих к общине староверов.

По информации ведомства, подтоплений домов в населенных пунктах региона нет. Наблюдается переливы воды на четырех участках дорог. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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