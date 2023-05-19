19 мая, 11:05

Прокурор объяснил, почему Ройзман по делу о дискредитации ВС РФ получил лишь штраф

Сам экс-мэра Екатеринбурга заявил, что счел такой приговор оправдательным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Штраф был единственно возможным наказанием по уголовному делу о дискредитации ВС РФ в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Лишение свободы назначить было нельзя, сообщил ТАСС в пятницу прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрий Соколов, представлявший сторону обвинения на процессе.

Читайте также
Суд оштрафовал Евгения Ройзмана за дискредитацию ВС РФПрокурор попросил назначить Ройзману штраф по делу о дискредитации ВС РФЭкс-мэр Екатеринбурга Ройзман отказался в суде от дачи показаний по своему делу

Как разъяснил прокурор, преступление было совершено Ройзманом на момент действия старой редакции УК, по которому наказание в виде штрафа является единственно возможным из тех, что можно было назначить. "Поскольку ранее преступление было отнесено к преступлениям небольшой тяжести, а Ройзман является лицом несудимым, поэтому лишение свободы ему назначить было нельзя", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о мягкости приговора.

Прокурор отметил, что суд согласился с гособвинением по размеру штрафа. Сам Ройзман заявил, что считает такой приговор оправдательным и обжаловать его не собирается. 

Теги:
РоссияРойзман, Евгений ВадимовичСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация