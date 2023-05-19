В Перми ФСБ проводит обыски в рамках дела о контрабанде культурных ценностей

По данным ведомства, двое сотрудников "Мемориала" совершили попытку контрабандного вывоза из России в Германию архивных документов, которые представляют культурную и историческую ценность

ПЕРМЬ, 19 мая. /ТАСС/. Обыски у пермских общественников и членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проходят в рамках дела о контрабанде культурных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Пермскому краю.

"Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении двух граждан Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей)", - сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, бывший руководитель пермского краевого отделения "Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" (общество "Мемориал" признано в РФ иноагентом и ликвидировано по решению суда) и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти", действуя по предварительному сговору, совершили попытку контрабандного вывоза из России в Германию архивных документов "Мемориала". Согласно экспертной оценке, документы представляют культурную и историческую ценность, пояснили в УФСБ.

По данным местных СМИ, обыски по уголовному делу проходят у лиц, связанных с деятельностью "Мемориала". Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что в курсе ситуации с обысками у Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной в Перми и следит за тем, чтобы все было в рамках закона. По словам Фадеева, "никаких юридических нарушений нет, все произошло в рамках правил".

В настоящее время УФСБ России по Пермскому краю совместно с ГУ МВД России по региону проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности членов краевого отделения общества.